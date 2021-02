Sondaggi politici SWG, un quarto degli italiani continua a non volersi vaccinare (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Rimane stabile in gennaio la percentuale degli italiani che non vuole fare il vaccino secondo gli ultimi Sondaggi politici di SWG. Si tratta del 25%. Una percentuale in discesa rispetto a quella di novembre e dicembre, quando erano il 37% e il 34%. Probabilmente l’inizio della campagna vaccinale ha rassicurato molti tranne uno zoccolo duro. Tra l’altro mentre il 14% si vaccinerà solo se obbligato, l’11% neanche in questo caso. Questa riluttanza tuttavia è molto peggiore sui vaccini di origine cinese e russa. Solo il 22% farebbe sicuramente il primo e solo il 26% il secondo. La maggioranza, il 52% in particolare, non si farebbe iniettare quello cinese, il 30% neanche se obbligato. Il 46% non vorrebbe quello russo. Gli italiani non fanno sconti neanche alle case farmaceutiche. ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Rimane stabile in gennaio la percentualeche non vuole fare il vaccino secondo gli ultimidi SWG. Si tratta del 25%. Una percentuale in discesa rispetto a quella di novembre e dicembre, quando erano il 37% e il 34%. Probabilmente l’inizio della campagna vaccinale ha rassicurato molti tranne uno zoccolo duro. Tra l’altro mentre il 14% si vaccinerà solo se obbligato, l’11% neanche in questo caso. Questa riluttanza tuttavia è molto peggiore sui vaccini di origine cinese e russa. Solo il 22% farebbe sicuramente il primo e solo il 26% il secondo. La maggioranza, il 52% in particolare, non si farebbe iniettare quello cinese, il 30% neanche se obbligato. Il 46% non vorrebbe quello russo. Glinon fanno sconti neanche alle case farmaceutiche. ...

