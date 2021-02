Salisco | applicazione per evitare assembramenti su alcune linee ATAP

Leggi su udine20

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) In concomitanza con il ritorno a scuola in presenza degli studenti delle superiori, l’lancia una nuovaper ridurre al minimo i disagi dovuti al possibile sovraffollamento di. Una novità voluta dai vertici dell’azienda di trasporto pubblico pordenonese, alle prese con le restrizioni legate alla pandemia in corso, che potrebbe rivelarsi un prezioso strumento per programmare il proprio viaggio anche quando l’emergenza sarà terminata. “”, questo il nome dell’app, consente infatti di segnalare la propria presenza in bus con largo anticipo e di conseguenza al gestore di conoscere il flusso di persone e trovare in tempi rapidi eventuali soluzioni in caso di notevole richiesta. Il funzionamento è rapido e intuitivo. Si scarica l’app (disponibile sia su Google Play che ...