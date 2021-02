carlosibilia : Complimenti al ROS dei @Carabinieri per l’operazione Xydi della DDA di #Palermo. Assicurati alla giustizia 23 tra b… - MarinoBruschini : RT @TgrRai: #Ndrangheta, sequestrata società del valore di mezzo miliardo di euro: è accusata di aver agevolato esponenti delle cosche, ope… - TgrRai : #Ndrangheta, sequestrata società del valore di mezzo miliardo di euro: è accusata di aver agevolato esponenti delle… - Notiziedi_it : Operazione DDA Catania, uomo uccide un gatto con un fucile di precisione - CorriereCitta : Operazione DDA Catania, uomo uccide un gatto con un fucile di precisione -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione DDA

AgrigentoNotizie

Il filmato è agli atti dell'inchiesta 'Minecraf' delladi Catania sfociata in un'antimafia della polizia contro il clan Cappello - Bonaccorsi. Nel video, diffuso per sottolineare la ...Un'coordinata dalladi Catania che colpisce il cuore della mafia etnea. 'È la prova - dice il malavitoso dopo aver inquadrato il gatto morto - che non voglio bordello davanti alla mia ...CATANIA, 03 FEB - "Quando di giorno ti svegli con la 'mala' (di cattivo umore, ndr) i gatti cominciano a cascare: questo è un segno, davanti la mia porta 'bordello' non ne voglio". E l'audio che accom ..."Quando di giorno ti svegli con la "mala" (di cattivo umore, ndr) i gatti cominciano a cascare: questo è un segno, davanti la mia porta 'bordello' non ne ...