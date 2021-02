Numeri e totonomi del Governo Draghi | il dubbio | quanta politica?

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Tecnico o politico, o piuttosto un mix tra i due? Mentre Mario Draghi si avvia a ricevere l’incarico al Quirinale, le prime ipotesi sulla squadra di governo non sciolgono i dubbi sulla caratura dell’esecutivo del presidente. È la domanda delle prossime ore: quanta politica ci sarà nel governo Draghi? Due gli schemi che circolano con insistenza in ambienti parlamentari, riportati dalla Dire, e della cui solidità si giudicherà solo nelle prossime ore. L’ossatura è la stessa, cambia la quota di ‘politica’ nell’uno e nell’altro. Sulla presenza dei partiti saranno decisive le scelte che si compiranno a breve, quando si riuniranno i gruppi dirigenti di ogni formazione. Anche per questo nell’uno e nell’altro degli schemi che circolano restano in bianco i vicepremier. LE DUE IPOTESI PER IL GOVERNO DRAGHI

