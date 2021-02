Napoli, De Laurentiis al Maradona in Coppa Italia: vuole vedere la squadra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis sarà presente in tribuna per il match di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta In questo momento difficile, in cui le voci sull’allenatore e sulla dirigenza si susseguono, Aurelio De Laurentiis vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra. Come riportato Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente azzurro sarà presente questa sarà al Maradona per il match di Coppa Italia. Il patron proverà ad arrivare per tempo allo stadio, così da incontrare i suoi calciatori e far sentire la sua vicinanza. Poi domani partirà direzione Milano per l’Assemblea di Lega. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Aurelio Desarà presente in tribuna per il match ditrae Atalanta In questo momento difficile, in cui le voci sull’allenatore e sulla dirigenza si susseguono, Aurelio Defar sentire la sua vicinanza alla. Come riportato Radio Kiss Kiss, il presidente azzurro sarà presente questa sarà alper il match di. Il patron proverà ad arrivare per tempo allo stadio, così da incontrare i suoi calciatori e far sentire la sua vicinanza. Poi domani partirà direzione Milano per l’Assemblea di Lega. Leggi su Calcionews24.com

