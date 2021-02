Microsoft Edge Dev: novità versione 90.0.782.0 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento del browser Edge per gli utenti Insider che usano la versione Dev: si tratta della build 90.0.782.0. NOTA: si tratta della prima build di Edge basata su Chromium 90 e implementa tutte le novità di tale versione. novità in questa versione Nuova esperienza per i download In questa versione è stato introdotto un nuovo menu download che viene mostrato sulla barra degli strumenti quando ci sono download attivi. Questo menu consente di continuare a navigare senza interruzioni e monitorare meglio l’avanzamento dei download. Per aprire il nuovo menu è sufficiente cliccare sul pulsante download sulla barra degli strumenti o nel menu “…”. Il menu presenta un design simile alle nuove ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento del browserper gli utenti Insider che usano laDev: si tratta della build 90.0.782.0. NOTA: si tratta della prima build dibasata su Chromium 90 e implementa tutte ledi talein questaNuova esperienza per i download In questaè stato introdotto un nuovo menu download che viene mostrato sulla barra degli strumenti quando ci sono download attivi. Questo menu consente di continuare a navigare senza interruzioni e monitorare meglio l’avanzamento dei download. Per aprire il nuovo menu è sufficiente cliccare sul pulsante download sulla barra degli strumenti o nel menu “…”. Il menu presenta un design simile alle nuove ...

guerz86 : BASTA GOOGLE CHROME! Questo MICROSOFT EDGE è TROPPO SUPERIORE! - Plaffo : Microsoft rilascia la versione nativa del proprio browser Edge sui nuovi Mac con processori ARM [AGG. x1 - Stabile] - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: La versione stabile di Microsoft Edge ora ufficialmente disponibile per i Mac con Apple Silicon - WindowsBlogIta : La versione stabile di Microsoft Edge ora ufficialmente disponibile per i Mac con Apple Silicon - puntotweet : Microsoft Edge, novità per raccolte e download - -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft Edge Microsoft Edge, novità per raccolte e download

Nella prossima versione di Microsoft Edge verranno inclusi due nuovi menu che permettono di gestire le raccolte e visualizzare i download in corso.

Xbox Game Pass, il catalogo dei giochi disponibili

...Xbox Game Pass Ultimate - Amazon (1 mese) - Amazon (3 mesi) - Microsoft Store (1 mese) - Microsoft ...Bejeweled 2 Xbox One " Xbox Series X - S Bejeweled 3 Xbox One " Xbox Series X - S Bleeding Edge Xbox ...

Microsoft Edge, novità per raccolte e download Punto Informatico Microsoft Edge, novità per raccolte e download

Nella prossima versione di Microsoft Edge verranno inclusi due nuovi menu che permettono di gestire le raccolte e visualizzare i download in corso.

Fix Microsoft Edge 88 lento nel caricare le pagine su Windows 10

Microsoft Edge 88, l'ultima versione pubblica del browser di Microsoft, è afflitto da un problema che rende molto lento il caricamento.

Nella prossima versione diverranno inclusi due nuovi menu che permettono di gestire le raccolte e visualizzare i download in corso....Xbox Game Pass Ultimate - Amazon (1 mese) - Amazon (3 mesi) -Store (1 mese) -...Bejeweled 2 Xbox One " Xbox Series X - S Bejeweled 3 Xbox One " Xbox Series X - S BleedingXbox ...Nella prossima versione di Microsoft Edge verranno inclusi due nuovi menu che permettono di gestire le raccolte e visualizzare i download in corso.Microsoft Edge 88, l'ultima versione pubblica del browser di Microsoft, è afflitto da un problema che rende molto lento il caricamento.