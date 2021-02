"Mi scuso con Mattarella". Porro in imbarazzo per la "gaffe imperdonabile": in diretta la regia manda questo | Guarda (Di mercoledì 3 febbraio 2021) "Una gaffe imperdonabile". Nicola Porro si scusa con Sergio Mattarella. Tutto ha avuto inizio durante la puntata dell'1 febbraio di Quarta Repubblica. Qui, su Rete Quattro, ospite Alessandro Sallusti che da poco ha presentato il suo libro con tutte le dichiarazioni di Luca Palamara, ex presidente dell'Anm. Per l'occasione il giornalista ha parlato della centralità avuta da chi, all'epoca dei fatti riGuardanti la condanna a Silvio Berlusconi, era al Colle. "Il dottor Palamara racconta come tutte le prese di posizioni dell'ANM (Associazione Nazionale Magistrati, ndr), con Berlusconi, ma anche dopo Berlusconi, erano condivise con il Quirinale". Sallusti però non si stava riferendo a Mattarella, attuale capo dello Stato, bensì al suo successore. Ossia Giorgio Napolitano. Nello ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) "Una". Nicolasi scusa con Sergio. Tutto ha avuto inizio durante la puntata dell'1 febbraio di Quarta Repubblica. Qui, su Rete Quattro, ospite Alessandro Sallusti che da poco ha presentato il suo libro con tutte le dichiarazioni di Luca Palamara, ex presidente dell'Anm. Per l'occasione il giornalista ha parlato della centralità avuta da chi, all'epoca dei fatti rinti la condanna a Silvio Berlusconi, era al Colle. "Il dottor Palamara racconta come tutte le prese di posizioni dell'ANM (Associazione Nazionale Magistrati, ndr), con Berlusconi, ma anche dopo Berlusconi, erano condivise con il Quirinale". Sallusti però non si stava riferendo a, attuale capo dello Stato, bensì al suo successore. Ossia Giorgio Napolitano. Nello ...

