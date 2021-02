Mario Draghi | chi erano i genitori Carlo e Gilda | morti quando lui aveva 15 anni

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)era giovanissimorimase orfano di entrambi i. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro. Il padre di, padovano, entrò in Banca d’Italia nel 1922 per poi passare all’IRI di Donato Menichella e in seguito alla Banca Nazionale del Lavoro. La madre,Mancini, era invece L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com