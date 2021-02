L'Inter, Conte e... il progetto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) INVIATO AD APPIANO - Tutto ruota intorno a una parola: progetto. Le parole di ieri sera di Antonio Conte hanno riacceso le luci su quello che, comprando l'Inter nell'estate 2016, Suning voleva fare e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) INVIATO AD APPIANO - Tutto ruota intorno a una parola:. Le parole di ieri sera di Antoniohanno riacceso le luci su quello che, comprando l'nell'estate 2016, Suning voleva fare e ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI #InterJuventus, l'analisi di Antonio #Conte al termine del match ??? #FORZAINTER ???? - Inter : ??? | INTERVISTA 'Affrontiamo una squadra forte, i margini di errore devono essere veramente bassissimi' Così Anto… - Inter : ?? | SOSTITUZIONE 73' - Altro cambio deciso da Antonio Conte: dentro #Eriksen, fuori #Vidal! #InterJuventus 1?-2?… - FabioAlampi : @federicoazioni @fcin1908it Grandi qualità, piace a Conte, l'Inter ci punta forte, perfetto per il 3-5-2, ma per la… - RubertiSimone : @MarcoFrance92 @LucaMarelli72 Bhe lo dice marelli nel video...'conte ha protestato per l inter...per la juve bonucc… -