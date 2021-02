Inzaghi patteggia | solo una multa per blasfemia | contro il Cagliari ci sarà

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)– dopo l’indagine portata avanti dalla Procura Federale per– e se la cava con unaIl tecnico della Lazio Simoneregolarmente in panchina, nella garail. Il mister – indagato dalla Procura Federale per– ha deciso dire e di cavarselacon una sanzione pecuniaria. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Lazio avrà quindi il suo tecnico a dirigerla da bordo campo. Leggi su Calcionews24.com

LazionewsEu : - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi patteggia: niente squalifica: Simone Inzaghi sarà in panchina contro il... - infoitsport : Lazio-Inzaghi ecco la firma. Oggi il tecnico patteggia per la bestemmia - manuela_orazi : ?@FIGC? ?@SerieA? #Cristante squalificato immediatamente (AsRoma) #Buffon solo deferito (Juventus) #Inzaghi sj patt… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi patteggia

Calcio News 24

Commenta per primo Simonesarà in panchina contro il Cagliari . L'allenatore della Lazio non verrà squalificato, per blasfemia, nella sfida con il Sassuolo, perché ha patteggiato con la Procura Federale.UN TURNO DI STOP Oggi intantoè atteso dal patteggiamento presso la Procura della Figc per una bestemmia di troppo (occhio pure al referto di Chiffi su Acerbi per la partita di Bergamo) nella ...INZAGHI MULTA - Pericolo scampato. Mister Inzaghi, al centro di un'indagine dela Procura Federale per un'espressione blasfema (una bestemmia) ...Inzaghi patteggia - dopo l'indagine portata avanti dalla Procura Federale per blasfemia - e se la cava con una multa ...