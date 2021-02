Imbratta muro di cinta ospedale | denunciato 19enne

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – Nell’ambito dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori nonche’ alla lotta del degrado nel quartiere Trastevere, gli agenti del commissariato Trastevere diretto da Maria Placanica, hanno proceduto al controllo di un ragazzo notato nei pressi deldidel complesso ospedaliero ‘Nuovo regina Margherita’ in un punto poco illuminato, quasi volesse nascondersi. Il giovane, quando ha visto i poliziotti scendere dalla macchina, e’ scappato ma e’ stato raggiunto e bloccato, pochi metri piu’ in la’. Il, oltre ad impugnare una bomboletta spray di colore viola, e’ stato trovato in possesso di un pennarello nero a vernice solida permanente ed un flacone di pittura, anche questa di colore viola per graffiti metropolitani. Perlustrando l’interoperimetrale i ...