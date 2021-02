Il segreto social di Kate Middleton (che ora ci sa fare come un’influencer) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con il suo primo video-selfie Kate Middleton ha dato la prova definitiva di quanto sia brava (anche) sui social: il suo modo spontaneo di approcciarsi, con lo smartphone rivolto verso se stessa e in abiti semplici, per parlare ai follower della Settimana della salute mentale dei bambini, l’ha inevitabilmente fatta sentire più vicina a chi la segue, concretamente coinvolta nella causa. Una maestra del bon ton come lei, infatti, sa meglio di altri che per ogni occasione c’è un modo per risultare perfetta, e per questo ha anche pensato a piccoli trucchi che sfrutta ogni volta che deve apparire su Internet. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con il suo primo video-selfie Kate Middleton ha dato la prova definitiva di quanto sia brava (anche) sui social: il suo modo spontaneo di approcciarsi, con lo smartphone rivolto verso se stessa e in abiti semplici, per parlare ai follower della Settimana della salute mentale dei bambini, l’ha inevitabilmente fatta sentire più vicina a chi la segue, concretamente coinvolta nella causa. Una maestra del bon ton come lei, infatti, sa meglio di altri che per ogni occasione c’è un modo per risultare perfetta, e per questo ha anche pensato a piccoli trucchi che sfrutta ogni volta che deve apparire su Internet.

