Il blocco è un disastro per la salute mentale dei bambini e hanno bisogno di supporto, ma non possiamo nemmeno patologizzare un'intera generazione

Di Joanna Williams, la fondatrice del think tank Cieo. È autrice di Women vs Feminism, Why We All Need Liberating From the Gender Wars ed è una giornalista regolare per Spiked. Seguitela su Twitter @ jowilliams293

Autolesionismo, tentativi di suicidio e disturbi alimentari sono tutti in aumento a causa dei bambini rinchiusi in casa. Tuttavia, dobbiamo stare attenti a non confondere la malattia mentale con la miseria razionale della nostra situazione attuale.

"I bambini in crisi di salute mentale venivano portati al pronto soccorso circa due volte a settimana. Dall'estate è stato più come una o due volte al giorno. Alcuni di appena 10 anni si sono tagliati, hanno cercato l'overdose o hanno cercato di asfissiarsi".

Queste parole, dal diario di un medico pubblicato ...

