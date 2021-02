Governo Draghi, tutto tecnico o modello Ciampi? Rebus squadra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La formula ancora non c’è. A otto ore dall’incarico, accettato con riserva, non è ancora chiaro se quello di Mario Draghi sarà un Governo squisitamente tecnico o se virerà sul cosiddetto ‘modello Ciampi’, con innesti politici. L’unica certezza è che, al momento, c’è un problema non secondario: i numeri non tornano, non sono scontati nemmeno per un super big qual è considerato l’ex numero uno della Bce. Resta il no dei 5 Stelle, al momento decisivo: ci sono frizioni, ma il gruppo al momento sembra tenere sulla porta chiusa a un Governo tecnico, non ci sono spaccature preludio di una scissione. Una squadra a metà strada tra il tecnico e il politico potrebbe agevolare la nascita dell’esecutivo Draghi, allargandone il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La formula ancora non c’è. A otto ore dall’incarico, accettato con riserva, non è ancora chiaro se quello di Mariosarà unsquisitamenteo se virerà sul cosiddetto ‘’, con innesti politici. L’unica certezza è che, al momento, c’è un problema non secondario: i numeri non tornano, non sono scontati nemmeno per un super big qual è considerato l’ex numero uno della Bce. Resta il no dei 5 Stelle, al momento decisivo: ci sono frizioni, ma il gruppo al momento sembra tenere sulla porta chiusa a un, non ci sono spaccature preludio di una scissione. Unaa metà strada tra ile il politico potrebbe agevolare la nascita dell’esecutivo, allargandone il ...

