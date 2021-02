Ghirelli: “I club di Serie A prendano per esempio la Juventus. Servono le seconde squadre” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Tmw dell'idea di creare le seconde squadre, elogiando la Juventus: "Il mio pensiero è sempre stato chiaro riguardo a questa situazione. L’esempio della Juventus, che con la sua formazione Under23 ha prodotto benefici sia in termino di crescita dei giocatori che di patrimonio, è da tenere in considerazione per tutte le squadre di Serie A che invito a prendere in esame questa possibilità. Abbiamo posto questa tema già molte volte e intendiamo continuare a farlo, negli ultimi tempi si è un po' lasciata perdere la discussione ma non deve passare in secondo piano".caption id="attachment 1054105" align="alignnone" width="1200" Ghirelli (getty images)/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente della Lega Pro Francescoha parlato ai microfoni di Tmw dell'idea di creare le, elogiando la: "Il mio pensiero è sempre stato chiaro riguardo a questa situazione. L’della, che con la sua formazione Under23 ha prodotto benefici sia in termino di crescita dei giocatori che di patrimonio, è da tenere in considerazione per tutte lediA che invito a prendere in esame questa possibilità. Abbiamo posto questa tema già molte volte e intendiamo continuare a farlo, negli ultimi tempi si è un po' lasciata perdere la discussione ma non deve passare in secondo piano".caption id="attachment 1054105" align="alignnone" width="1200"(getty images)/caption ITA ...

