Draghi da Mattarella | i partiti al bivio

AGI - Il giorno di Mario Draghi. L'ex presidente della Bce è atteso dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alle 12 al Quirinale per ottenere un incarico e tentare di dar vita a un governo dopo il fallimento di una ricomposizione della maggioranza e il tramonto del 'Conte ter'. Ma il sostegno politico e numerico a un esecutivo guidato dall'ex numero uno di Francoforte è tutto da costruire e i partiti sono a un bivio. Il Pd offre la sua disponibilità, il M5S chiude, Italia Viva è pronta. "Difficile un sostegno", aggiunge LeU, ma "ne discuteremo". Segnali di apertura arrivano d FI, mentre la Lega di Salvini resta alla finestra e Giorgia Meloni annuncia l'opposizione di FdI. Preso atto del fallimento della trattativa nella maggioranza, nella serata di ieri Sergio Mattarella ha fatto appello a ...

