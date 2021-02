Dayane Mello, il messaggio del fratello Lucas poco prima della morte. Quel pensiero per la sorella al GF Vip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un lutto ha squarciato la tranquillità del ‘Grande fratello Vip’. A soli 27 anni è morto improvvisamente il fratello di Dayane Mello, Lucas, che sarebbe deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto in Brasile. La produzione ha fatto uscire momentaneamente dalla Casa la concorrente, la quale ha appreso la bruttissima notizia della perdita dell’amato parente. I primi a dare informazioni sulla tragedia sono stati i giornalisti del sito sudamericano, ‘Globo’. Nonostante il grandissimo dolore, Dayane Mello è rientrata in Casa ed è stata confortata dagli altri coinquilini. Non può infatti recarsi in Brasile a causa della pandemia da coronavirus e dovrebbe comunque sottoporsi ad una lunga quarantena. A poche ore ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un lutto ha squarciato la tranquillità del ‘GrandeVip’. A soli 27 anni è morto improvvisamente ildi, che sarebbe deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto in Brasile. La produzione ha fatto uscire momentaneamente dalla Casa la concorrente, la quale ha appreso la bruttissima notiziaperdita dell’amato parente. I primi a dare informazioni sulla tragedia sono stati i giornalisti del sito sudamericano, ‘Globo’. Nonostante il grandissimo dolore,è rientrata in Casa ed è stata confortata dagli altri coinquilini. Non può infatti recarsi in Brasile a causapandemia da coronavirus e dovrebbe comunque sottoporsi ad una lunga quarantena. A poche ore ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - eviltempt : RT @realrosydc: “Io a volte ho paura di perdere tutto quello che ho, non lo so perché. Ho sempre paura che la vita può cambiare” Oggi più… - LeniWhiteRose : @Monna_Lisa_Bean @perchetendenza e inoltre: chi è dayane mello, e perché il suo lutto viene trattato tipo gossip? - hrrysIuvr : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… -