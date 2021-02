Davide Lanzafame, la scommessa del Vicenza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo quasi 5 anni all’estero, Davide Lanzafame è tornato in Italia e vestirà la maglia del Vicenza. L’ex Catania, Perugia e Parma all’età di 33 anni è ancora pronto per giocare, e può dare tanto al Vicenza di Di Carlo, che finora ha vissuto un’ottima stagione da neopromossa. Il ritorno di Lanzafame In Italia Lanzafame non si è mai distinto, ma negli ultimi anni all’estero ha fatto la differenza: ha vinto due campionati ungheresi con le maglie di Honvéd e Ferencvaros, e nel campionato magiaro è stato anche capocannoniere per due anni. In Italia ha vinto due campionati di Serie B con Juventus e Bari (rispettivamente, i campionati 2006/07 e 2008/09). L’ala classe ’87 conosce bene il campionato cadetto, e può portare molto in alto il Vicenza. I biancorossi avevano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo quasi 5 anni all’estero,è tornato in Italia e vestirà la maglia del. L’ex Catania, Perugia e Parma all’età di 33 anni è ancora pronto per giocare, e può dare tanto aldi Di Carlo, che finora ha vissuto un’ottima stagione da neopromossa. Il ritorno diIn Italianon si è mai distinto, ma negli ultimi anni all’estero ha fatto la differenza: ha vinto due campionati ungheresi con le maglie di Honvéd e Ferencvaros, e nel campionato magiaro è stato anche capocannoniere per due anni. In Italia ha vinto due campionati di Serie B con Juventus e Bari (rispettivamente, i campionati 2006/07 e 2008/09). L’ala classe ’87 conosce bene il campionato cadetto, e può portare molto in alto il. I biancorossi avevano ...

miguel100292 : RT @LRVicenza: ??Ufficiale: arriva in biancorosso Davide Lanzafame ?????? ? #Benvenuto Davide ?? ?? - ColucciLc : RT @LRVicenza: ??Ufficiale: arriva in biancorosso Davide Lanzafame ?????? ? #Benvenuto Davide ?? ?? - william_rigon : Approda al LR Vicenza Davide Lanzafame, grazie anche all'interessamento di Gabriele Ambrosetti. Un grosso in bocc… - sportvicentino : CALCIO SERIE B - Il @LRVicenza 'punta' in attacco sull'esperienza di Davide Lanzafame - javierlopez86vk : RT @LRVicenza: ??Ufficiale: arriva in biancorosso Davide Lanzafame ?????? ? #Benvenuto Davide ?? ?? -