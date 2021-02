(Di mercoledì 3 febbraio 2021)sudal 9. Per continuare ad utilizzare l’app dovranno comunicare l’età. ROMA – Dal 9glisarannosu. La decisione è stata presa dal Garante della Privacy dopo un colloquio con lo stesso social. I nostri concittadini per poter utilizzare il proprio profilo dovranno comunicare l’età e completare le pratiche di iscrizione. E l’accesso non sarà consentito per i ragazzi minori di 13 anni. Scorza: “Non è una vittoria” La decisione è stata commentata da Guido Scorza, una delle autorità del Garante della Privacy, ai microfoni de La Repubblica: “Questa scelta non è una vittoria. Si tratta di un primo passo. E’ evidente che non risolve ...

Mov5Stelle : 40 MILIONI PER SOSTENERE CHI LAVORA NELLE AREE PROTETTE Contributi straordinari per le #Zea, Zone economiche ambie… - ilriformista : Ennesimo rinnovo, è detenuto dal 7 febbraio 2020 #Zaki @luigidimaio @ItalyMFA @amnestyitalia - fattoquotidiano : #crisidigoverno. Sul Fatto di domani il fact checking sulle richieste-show di Renzi: dal Mes, alla prescrizione, al… - news_mondo_h24 : Dal 9 febbraio utenti italiani bloccati su TikTok - il_piccolo : Si troverà all'interno dell'ospedale Maggiore e sarà aperto ogni giovedì mattina a partire dal 4 febbraio. Riccardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal febbraio

... come, quando", promosso da Spi Cgil Toscana eLaboratorio MeS Management e Sanità dell'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. L'evento è in programma il 3alle ...... un florilegio musicale in attesa di poter riprendere quanto prima le attivitàvivo, per non privare il pubblico del piacere dell'ascolto. Da giovedì 4andrà online 'Fleurs', sei ...Un messaggio social al giorno sulle condizioni del fondatore della scuderia: «Babbo migliora, ma tutto può precipitare improvvisamente» ...Nella pagina esploriamo alcuni metodi per recuperare file CorelDraw danneggiati, sia in maniera gratuita, sia a pagamento ...