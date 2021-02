Covid, curva epidemica stabile in provincia di Bergamo: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 534, esattamente come la scorsa settimana, i nuovi casi Covid in provincia di Bergamo: un dato che, secondo Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico di Ats Bergamo, significano che il trend della curva epidemica è stabile. “La dimensione statistica dei nuovi casi Covid identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +534, con media giornaliera di nuovi casi pari a 76 assolutamente sovrapponibile ai dati della settimana precedente. Ciò si traduce in un trend stabile della curva epidemica. Il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sono 534, esattamente come la scorsa settimana, i nuovi casiindi: un dato che, secondo Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico di Ats, significano che il trend della. “La dimensione statistica dei nuovi casiidentificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +534, con media giornaliera di nuovi casi pari a 76 assolutamente sovrapponibile aidella settimana precedente. Ciò si traduce in un trenddella. Il ...

