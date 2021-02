Chi sono i “cacciatori di vaccino” in fila fuori da ospedali e farmacie per gli avanzi del siero (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . I “Vaccine hunters”, ovvero i cacciatori di vaccini, sono persone che ogni giorno si appostano per ore e ore fuori da farmacie ed ospedali in attesa che arrivi loro qualche avanzo delle fiale dei vaccini, che altrimenti andrebbero gettate nei rifiuti speciali. “Meglio usare gli avanzi che sprecarli”, sostengono. Gli Stati Uniti viaggiano ormai inesorabilmente verso il mezzo milione di morti per Covid-19: in tutto il paese i contagi sono infatti fuori controllo e aumentano di migliaia di unità al giorno, con numeri che potrebbero anche crescere sensibilmente se la variante inglese dovesse diventare quella dominante. Secondo l’epidemiologo Michael Osterholm, consulente scientifico del neo presidente Joe Biden e direttore del centro per la ricerca e ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . I “Vaccine hunters”, ovvero idi vaccini,persone che ogni giorno si appostano per ore e oredaedin attesa che arrivi loro qualche avanzo delle fiale dei vaccini, che altrimenti andrebbero gettate nei rifiuti speciali. “Meglio usare gliche sprecarli”, sostengono. Gli Stati Uniti viaggiano ormai inesorabilmente verso il mezzo milione di morti per Covid-19: in tutto il paese i contagiinfatticontrollo e aumentano di migliaia di unità al giorno, con numeri che potrebbero anche crescere sensibilmente se la variante inglese dovesse diventare quella dominante. Secondo l’epidemiologo Michael Osterholm, consulente scientifico del neo presidente Joe Biden e direttore del centro per la ricerca e ...

