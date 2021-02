Caos a UeD | la dama lascia lo studio in lacrime | “Non ce la faccio più | vado via”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il veroa Uomini e Donne, tanto che sui social il pubblico ha parlato di “pagina bruttissima” del programma. Uno scontro durissimo che si è concluso con l’abbandono della. In. Come sostenevano le anticipazioni, è cominciato tutto con lo sfogo di Giancarlo, convinto che dietro i pesanti insulti che riceve in rete ci siano Aurora Tropea e Veronica Ursida, da tempo grandi amiche. Giancarlo si è detto certo del fatto che entrambe vadano sul suo profilo per insultarlo e minacciarlo, utilizzando account falsi. Poi il cavaliere è anche tornato a parlare della presunta talpa, la cui identità sarebbe ben nota alla Tropea: farebbe parte del pubblico e che darebbe le anticipazioni su quanto accade durante le registrazioni. Aurora ha smentito e Giancarlo ha poi tirato in ballo Veronica, da tempo fuori da UeD. (Continua dopo la ...