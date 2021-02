Borse, l'effetto Draghi spinge Piazza Affari, banche in rally. Spread giù a 105 punti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Spinta al rialzo con i bancari in prima fila dopo la notizia della convocazione dell'ex presidente della Bce per un mandato esplorativo per un nuovo Governo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Spinta al rialzo con i bancari in prima fila dopo la notizia della convocazione dell'ex presidente della Bce per un mandato esplorativo per un nuovo Governo

