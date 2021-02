Appuntamenti macroeconomici del 3 febbraio 2021

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Mercoledì 03/02/02:45 Cina: PMI servizi Caixin (preced. 56,3 punti) 10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 45 punti; preced. 46,4 punti) 10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 49,1 punti) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,2%; preced. -1,9%) 11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,5%; preced. -0,3%) 11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,4%) 11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,1%; preced. -0,2%) 11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%) 13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -4,1%) 14:15 USA: Occupati ADP (atteso 49K unità; preced. -123K unità) 15:45 USA: PMI servizi (preced. 54,8 punti) 15:45 USA: PMI composito (preced. 55,3 punti) 16:00 USA: ISM non ...

Il cambio EUR/USD entra nel mese di Febbraio e gli investitori continuano a ipotizzare l'impatto delle misure di stimolo USA che restano ancora poco chiare.La Borsa di Milano resta sotto pressione e si conferma la peggiore in UE, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo.