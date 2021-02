Xbox Series X sarà disponibile in quantità limitata almeno fino a giugno

(Di martedì 2 febbraio 2021) La domanda perX è ancora elevata, ma è probabile che la società non riuscirà a soddisfarla. In un'intervista con New York Times, il responsabile delle relazioni con gli investitori di Microsoft, Mike Spencer, ha rivelato che la fornitura di console. Microsoft aveva avvertito che le scorte diX sarebbero state scarsead aprile o oltre, ed ora è chiaro che l'attesa continuerà più a lungo. La difficile situazione dell'offerta significa che Microsoft ha venduto tutte le unitàche aveva nell'ultimo trimestre. Negli ultimi ...

Eurogamer_it : Almeno fino a giugno sarà difficile trovare #XboxSeriesX. - casteidiot : HALO 2 ANNIVERSARY (Xbox Series X) - Episodio 1: ¡SERIE EN COOPERATIVO! ... - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Elgato HD60 S+, Scheda di Acquisizione 1080P60 HDR10, 4K60 HDR10 Zero-Lag Passthrough, Latenza B… - SannyBuck : RT @ispazio: iOS 14.5 beta 1 aggiunge il supporto ai controller di Play Station 5 ed Xbox Series X/S - ispazio : iOS 14.5 beta 1 aggiunge il supporto ai controller di Play Station 5 ed Xbox Series X/S -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

... Apple ha integrato il supporto per gli ultimi controller di Sony e Microsoft, permettendo l'uso dei controller PS5 DualSense eX con iPhone e iPad; è stato revisto un sistema che ...... Apple ha integrato il supporto per gli ultimi controller di Sony e Microsoft, permettendo l'uso dei controller PS5 DualSense eX con iPhone e iPad. Il supporto per questi controller era ...Apple ha aggiornato le linee guida per gli sviluppatori che presentano app sull'App Store, modificando alcuni riferimenti e integrando nuove regole per quanto riguarda l'obbligo di ottenere l’autorizz ...SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio annunciano le versioni PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia dell'acclamato Judgment.