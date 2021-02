Will Smith conduttore di Amend: The Fight for America, ecco il trailer (Di martedì 2 febbraio 2021) L'attore Will Smith è il conduttore della docuserie Amend: The Flight for America, ecco il trailer del progetto Netflix. Will Smith è il conduttore della docuserie Amend: The Fight for America, progetto prodotto per Netflix di cui è stato condiviso il teaser trailer. I sei episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 17 febbraio e il video regala delle anticipazioni riguardanti i contenuti legati alla lotta per i diritti e per l'uguaglianza avvenuta nella storia degli Stati Uniti. Il titolo Amend: The Fight for America fa riferimento al quattordicesimo emendamento della costituzione degli ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021) L'attoreè ildella docuserie: The Flight forildel progetto Netflix.è ildella docuserie: Thefor, progetto prodotto per Netflix di cui è stato condiviso il teaser. I sei episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 17 febbraio e il video regala delle anticipazioni riguardanti i contenuti legati alla lotta per i diritti e per l'uguaglianza avvenuta nella storia degli Stati Uniti. Il titolo: Theforfa riferimento al quattordicesimo emendamento della costituzione degli ...

