The Plane Effect | un puzzle game distopico creato da team italiani | ha una finestra di lancio

(Di martedì 2 febbraio 2021) PQube e iStudio Kiku e Innovina Interactive hanno annunciato un nuovissimo titolo indipendente chiamato The, che arriverà su PC, Switch, PS5 e Xbox Series X/S nel 2021. La curiosa storia segue un uomo di nome Solo - così chiamato perché è piuttosto solo in questo mondo inquietante - che cerca di tornare a casa per vedere la sua famiglia dopo il suo ultimo giorno di lavoro. Mentre prosegue il suo viaggio per tornare a casa, però, le cose iniziano a diventare strane: sembra che non riesca a ricordare come sia realmente la sua famiglia, e il mondo intorno a lui inizia a deformarsi e distorcersi. Il gioco stesso sembra destinato a essere una specie di rompicapo, posizionando i giocatori in luoghi disorientanti e mettendoli in condizione di scegliere la via d'uscita dai livelli in stile Escher. ...

Due team italiani sono al lavoro su The Plane Effect, un puzzle game distopico che distorce il tempo e lo spazio. The Plane Effect promette di essere straniante e di farci riflettere a lungo, questo almeno l'intento della triade PQube, Studio Kiku e Innovina Interactive con il loro titolo in arrivo nel corso del ...