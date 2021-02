The Division 2: l’ultimo aggiornamento introduce equipaggiamento ispirato a Resident Evil e molto altro (Di martedì 2 febbraio 2021) L‘ultimo aggiornamento di The Division 2 ha introdotto vari capi d’abbigliamento ispirati alla serie Resident Evil, ecco i dettagli L’aggiornamento 12.1 di The Division 2 di Ubisoft è uscito oggi e introduce un improbabile e sorprendente crossover con Resident Evil. Nuovo abbigliamento incentrato sulla serie horror di Capcom sarà disponibile per tutti i giocatori, fornendo abiti basati sui personaggi iconici del franchise: Leon S. Kennedy, Rebecca Chambers e Jill Valentine tra gli altri. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. The Division 2: l’ultimo aggiornamento non si limita a introdurre capi d’abbigliamento ispirati a ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 febbraio 2021) L‘ultimodi The2 ha introdotto vari capi d’abbigliamento ispirati alla serie, ecco i dettagli L’12.1 di The2 di Ubisoft è uscito oggi eun improbabile e sorprendente crossover con. Nuovo abbigliamento incentrato sulla serie horror di Capcom sarà disponibile per tutti i giocatori, fornendo abiti basati sui personaggi iconici del franchise: Leon S. Kennedy, Rebecca Chambers e Jill Valentine tra gli altri. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. The2:non si limita a introdurre capi d’abbigliamento ispirati a ...

7akodaa : Vi aspetto tutti i giorni dalle 14 alle 16 su twitch Oggi evento The division 2 x Resident Evil non mancate - hinderbalmo : @Corriere Cosa c'entra #Salvini, the division man, con questa notizia? - badtasteit : #TomClancysTheDivision2, update next-gen in arrivo a partire dal 2 febbraio - alyenkiller : el NO PVP de UBISOFT ?????? The Division 2 Dark Zone PVP l TU 12 - AroundStadia : Avete provato @EAMaddenNFL su #Stadia? Uno dei migliori porting al momento dopo The Division 2! Oggi vi ricordo ch… -