Tampone al kiwi positivo al Covid: gli esperti smontano l’esperimento (Di martedì 2 febbraio 2021) Alice Torri Nel programma televisivo Non è l’arena, in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti, Mariano Amici, un medico di base (che da quanto si apprende sul web sarebbe negazionista e no vax) ha fatto un Tampone a un kiwi e ad altri frutti con lo scopo di dimostrare la positività della frutta al virus, e con questo la poca attendibilità dei tamponi, sostenendo a gran voce l’inutilità della vaccinazione di massa a cui l’Italia e tutto il mondo stanno sottoponendo l’intera popolazione mondiale, con il fine ultimo di debellare una volta per tutte il Covid-19. Il parere degli esperti Come era immaginabile, sono intervenuti alcuni esperti in materia per denunciare la gravità dell’informazione scorretta trasmessa con l’intervento televisivo del medico. Tra questi, l’infettivologo Matteo Bassetti ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alice Torri Nel programma televisivo Non è l’arena, in onda su La7 e condotto da Massimo Giletti, Mariano Amici, un medico di base (che da quanto si apprende sul web sarebbe negazionista e no vax) ha fatto una une ad altri frutti con lo scopo di dimostrare la positività della frutta al virus, e con questo la poca attendibilità dei tamponi, sostenendo a gran voce l’inutilità della vaccinazione di massa a cui l’Italia e tutto il mondo stanno sottoponendo l’intera popolazione mondiale, con il fine ultimo di debellare una volta per tutte il-19. Il parere degliCome era immaginabile, sono intervenuti alcuniin materia per denunciare la gravità dell’informazione scorretta trasmessa con l’intervento televisivo del medico. Tra questi, l’infettivologo Matteo Bassetti ...

ologrammm : chiedono il metodo scientifico, chiedono il titolo scientifico poi quando un titolato porta un metodo scientifico g… - retismagister : Esimio #MatteoBassetti (che un anno fa tranquillizzava tutti): perché, invece di polemizzare, non replica nel merit… - Notiziedi_it : Covid, prima le parole no-vax poi il tampone al kiwi: l’Ordine dei medici convocherà il dottor Amici entro febbraio - Sakurauchi_Hime : RT @PatriziaAbramo: @laura_pi79 @enricoruggeri #Kiwi positivo al tampone usato per il #COVID #marianoamici #Bassetti non spiega - 79_Alessio : RT @romatoday: Covid, prima le parole no-vax poi il tampone al kiwi: l'Ordine dei medici convocherà il dottor Amici entro febbraio https://… -