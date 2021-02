Strappo di Carelli che lascia il M5s: 'Ha perso la sua anima'. Si unisce a moderati cdx (Di martedì 2 febbraio 2021) Il deputato ex - giornalista: la mia decisione arriva dopo una lunga riflessione. Entro nel Gruppo Misto della Camera, voglio propormi come aggregatore di una nuova componente 'Centro - Popolari ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 febbraio 2021) Il deputato ex - giornalista: la mia decisione arriva dopo una lunga riflessione. Entro nel Gruppo Misto della Camera, voglio propormi come aggregatore di una nuova componente 'Centro - Popolari ...

ArceneLega : RT @Libero_official: 'Il #M5s ha perso l'anima. Non senza sofferenza annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare': a consultazioni in co… - MauroBeltramo : RT @Libero_official: 'Il #M5s ha perso l'anima. Non senza sofferenza annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare': a consultazioni in co… - marcomcs9 : RT @Libero_official: 'Il #M5s ha perso l'anima. Non senza sofferenza annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare': a consultazioni in co… - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: 'Il #M5s ha perso l'anima. Non senza sofferenza annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare': a consultazioni in co… - Anto202016 : RT @Libero_official: 'Il #M5s ha perso l'anima. Non senza sofferenza annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare': a consultazioni in co… -