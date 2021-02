Sicilia: 'giunta solo maschile', Noi Rete Donne e associazioni presentano ricorso al Tar (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Labitalia) - Con il coordinamento di Noi Rete Donne, network nazionale femminile impegnato da oltre 10 anni sul fronte della democrazia paritaria, ed il supporto scientifico di Marilisa D'Amico, illustre costituzionalista dell'Università Statale di Milano, le associazioni Ande - Associazione Nazionale Donne Elettrici, Ande Palermo, Ande Marsala, Arcidonna Onlus, Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo, Confcommercio Provinciale Terziario Donna Confcommercio Palermo, Emily Palermo, Le Rose Bianche, unitamente a Daniela Carlà, Giorgia Butera e Concetta Giallolombardo hanno notificato un ricorso al Tar Sicilia-Palermo per chiedere "l'annullamento dei decreti di nomina degli assessori Scilla e Zambuto, in conseguenza dei quali la giunta Regionale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Labitalia) - Con il coordinamento di Noi, network nazionale femminile impegnato da oltre 10 anni sul fronte della democrazia paritaria, ed il supporto scientifico di Marilisa D'Amico, illustre costituzionalista dell'Università Statale di Milano, leAnde - Associazione NazionaleElettrici, Ande Palermo, Ande Marsala, Arcidonna Onlus, Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo, Confcommercio Provinciale Terziario Donna Confcommercio Palermo, Emily Palermo, Le Rose Bianche, unitamente a Daniela Carlà, Giorgia Butera e Concetta Giallolombardo hanno notificato unal Tar-Palermo per chiedere "l'annullamento dei decreti di nomina degli assessori Scilla e Zambuto, in conseguenza dei quali laRegionale ...

