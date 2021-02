Quando riaprono le palestre? Date e ipotesi: tutto sul nuovo Dpcm (Di martedì 2 febbraio 2021) Quando riaprono le palestre? La domanda, ormai un ritornello vissuto ciclicamente in questi mesi, torna ad impazzare dopo l’allentamento delle misure restrittive in molte parti d’Italia. Ad oggi, 2 febbraio 2021, nessuna Regione è in zona rossa e molte sono passate in fascia gialla. Al momento però le palestre, così come anche le piscine, continuano a restare chiuse. Quando riaprono le palestre? Cosa sappiamo I provvedimenti varati dal Governo lo scorso gennaio (Il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 14 gennaio 2021) hanno stabilito la “sospensione di tutte le attivita’ di palestre, piscine, centrinatatori, centri benessere, centri termali”. Eccezione per “l’erogazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021)le? La domanda, ormai un ritornello vissuto ciclicamente in questi mesi, torna ad impazzare dopo l’allentamento delle misure restrittive in molte parti d’Italia. Ad oggi, 2 febbraio 2021, nessuna Regione è in zona rossa e molte sono passate in fascia gialla. Al momento però le, così come anche le piscine, continuano a restare chiuse.le? Cosa sappiamo I provvedimenti varati dal Governo lo scorso gennaio (Il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri () del 14 gennaio 2021) hanno stabilito la “sospensione di tutte le attivita’ di, piscine, centrinatatori, centri benessere, centri termali”. Eccezione per “l’erogazione ...

tvsvizzera : Quando in Svizzera tutti i ristoranti e bar sono ancora chiusi, ecco che a Campione d'Italia - in provincia di Como… - CorriereCitta : Quando riaprono le palestre? Date e ipotesi: tutto sul nuovo Dpcm - 18seal99 : @ElBuffi82 Prima o poi quando riaprono le 'frontiere' vengo in veneto da turista così te lo faccio vedere. Io mi ribalto quando lo vedo?? - luvjsoyeon : @BudinaH_ ti va di avvertirmi quando riaprono le votazioni? graziee - mariebasta_ : Raga quando riaprono le palestre? Ho bisogno di fare movimento serio. Sto diventando una larva. -