PS5 e il futuro PlayStation saranno dei boss con livelli di difficoltà generati dinamicamente da una IA? (Di martedì 2 febbraio 2021) Magari non saranno il fulcro di PS5 e di questa generazione ma il futuro di PlayStation e in generale dei videogiochi potrebbe passare attraverso l'utilizzo di IA in ambiti diversi da quelli classici. A quanto pare Sony sta lavorando con un certo impegno in questo aspetto e la testimonianza ci arriva da un brevetto pubblicato la scorsa settimana che indica l'utilizzo del machine-learning per aumentare o diminuire dinamicamente il livello di difficoltà delle, per esempio, boss fight all'interno di un videogioco. Si tratterebbe di una strada diversa che evita l'abbassamento manuale del livello proponendo un concetto di difficoltà più fluido e "personalizzato". I sistemi pensati dal brevetto dovrebbero bypassare i classici livelli proposti dagli ...

