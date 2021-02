Positiva la dirigente del Calcedonia (Di martedì 2 febbraio 2021) di Monica De Santis Alla fine il plesso di via Gelmini dell’Istituto Comprensivo Calcedonia di Salerno chiude per Covid, la comunicazione urgente è arrivata nella tarda serata di ieri a firma della dirigente scolastica Mirella Amato. Una decisione che arriva dopo che ieri mattina nessuno degli alunni iscritti alla scuola si è presentato in classe. L’assenza dei bambini e dei ragazzini è stata motivata dai genitori a causa di una serie di bambini risultati positivi al Covid… Fino a domenica sera risultavano positivi due bambini in una classe seconda elementare, uno in una quinta elementare ed un bambino della scuola materna. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 2 febbraio 2021) di Monica De Santis Alla fine il plesso di via Gelmini dell’Istituto Comprensivodi Salerno chiude per Covid, la comunicazione urgente è arrivata nella tarda serata di ieri a firma dellascolastica Mirella Amato. Una decisione che arriva dopo che ieri mattina nessuno degli alunni iscritti alla scuola si è presentato in classe. L’assenza dei bambini e dei ragazzini è stata motivata dai genitori a causa di una serie di bambini risultati positivi al Covid… Fino a domenica sera risultavano positivi due bambini in una classe seconda elementare, uno in una quinta elementare ed un bambino della scuola materna. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

NemiWantsACow : oggi, VENERDì, mia madre (insegnante di 60 anni, a rischio) scopre PER CASO senza aver ricevuto alcuna comunicazion… - pietro_busacca : @Roberto39823396 Dopodiché si è scatenato di tutto sulla Buona Scuola. Altro motivo fu il voler rendere sempre più… - El_Pinta : @sanguemeticcio In una scuola materna so per certo di un'insegnante risultata positiva e la dirigente non ha avvertito nessuno. - UcvsNews : CHIANCIANO TERME - Chiusa la scuola secondaria di primo grado dal 26 al 30 gennaio. L’ordinanza del Sindaco richies… -