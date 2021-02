Pisa - Frosinone 0 - 0: protagonisti i portieri Gori e Bardi (Di martedì 2 febbraio 2021) Pisa - Gara intensa, ma nessuna rete tra Pisa e Frosinone nel recupero della 16ª giornata di Serie B. Uno 0 - 0 e un punto a testa, "merito" di Gori e Bardi protagonisti indiscussi con due miracoli, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 febbraio 2021)- Gara intensa, ma nessuna rete tranel recupero della 16ª giornata di Serie B. Uno 0 - 0 e un punto a testa, "merito" diindiscussi con due miracoli, ...

FootballtipsNG : Serie B, Pisa vs Frosinone, RESULT: 0 - 0 - Ghanabettips : Serie B, Pisa vs Frosinone, RESULT: 0 - 0 - jackpotKE : Serie B, Pisa vs Frosinone, RESULT: 0 - 0 - MySASoccerTips : Serie B, Pisa vs Frosinone, RESULT: 0 - 0 - Gazzetta_it : Il #Frosinone di #Nesta non vince più. Pareggio senza reti contro il #Pisa #SerieB -