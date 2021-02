(Di martedì 2 febbraio 2021) Il gruppo farmaceutico americanostima che le vendite delanti-Covid, sviluppato in partnership con l’azienda tedesca BioNTech, porteranno entrate per 15di dollari nel. Ilsarebbe quindi uno dei più grandi “successi” nella storia dell’industria farmaceutica., che ha pubblicato oggi i suoi risultati trimestrali, prevede di generare un margine L'articolo

TgLa7 : #vaccini: #Novartis aiuterà #Pfizer a produrre più vaccino. Intesa annunciata dal colosso farmaceutico svizzero - statodelsud : Pfizer prevede di incassare 15 miliardi di dollari dal vaccino anti-Covid nel 2021 - Pino__Merola : Pfizer prevede di incassare 15 miliardi di dollari dal vaccino anti-Covid nel 2021 - giamakano : Secondo un rapporto-info fatto da Pfizer si è scoperto che in Italia sono sparite 40.000 dosi di vaccino. Scommetti… - sportli26181512 : #Notizie #EMERGENZACOVID19 Pfizer, dal vaccino attesi ricavi per 15 miliardi nel 2021: Il gruppo farmaceutico ameri… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer dal

Il livello di protezione offertovaccino AstraZeneca apporta comunque un beneficio rilevante in ...di questo vaccino rispetto alle altre opzioni attualmente disponibili (Vaccino BioNTech/e ......raccolta delle informazioni di contatto ed è previsto l'inizio delle somministrazioni a partire... dall'1 al 7 febbraio arriveranno 95mila vaccini (84milae 11mila Moderna), dall'8 al 14 ...(LaPresse) "Per la fase 2 della vaccinazione abbiamo definito le strutture per le somministrazioni: confermati gli ospedali pubblici e privati convenzionati, ...Sono state consegnate martedì 1 febbraio ai due ospedali Covid di Arezzo e Grosseto le nuove forniture di fiale del vaccino anti-covid Pfizer-Biontech. Come nelle precedenti due spedizioni sono arriva ...