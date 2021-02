Pensionamenti docenti e ATA, in Sicilia sono quasi 5.000 (Di martedì 2 febbraio 2021) Comunicato Flc Cgil Sicilia - “Saranno quasi 5.000 le unità di personale scolastico che in Sicilia andranno in pensione a partire dal primo settembre prossimo. Un’occasione importante per favorire le immissioni in ruolo, il rientro dei numerosi docenti emigrati al Nord e le stabilizzazioni dei precari”. Lo dice il segretario della Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 2 febbraio 2021) Comunicato Flc Cgil- “Saranno5.000 le unità di personale scolastico che inandranno in pensione a partire dal primo settembre prossimo. Un’occasione importante per favorire le immissioni in ruolo, il rientro dei numerosiemigrati al Nord e le stabilizzazioni dei precari”. Lo dice il segretario della Flc CgilAdriano Rizza. L'articolo .

