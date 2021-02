Patrick Zaki, fate presto (Di martedì 2 febbraio 2021) Ogni settimana sull'Espresso la striscia di Mauro BianiLa giustizia di Donald Trump" La fatica della democrazia" Urla a distanza" Una nomina per tutti" Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 2 febbraio 2021) Ogni settimana sull'Espresso la striscia di Mauro BianiLa giustizia di Donald Trump" La fatica della democrazia" Urla a distanza" Una nomina per tutti"

amnestyitalia : #Egitto Oggi si terrà l'udienza per il rinnovo della detenzione cautelare di Patrick Zaki, studente egiziano incarc… - amnestyitalia : Anche le scuole possono attivarsi ed esprimere la propria solidarietà a Patrick Zaki, studente egiziano arrestato d… - Agenzia_Ansa : Nuova udienza sulla custodia cautelare per Patrick #Zaki, lo studente egiziano dell'università di #Bologna detenuto… - laprofrinaldi : RT @nomfup: Vorrei che il 7 febbraio, in coincidenza con il primo anno di detenzione di Patrick Zaki, il governo italiano - quello che ci s… - sardo1951 : RT @Monicanpl: Altri 45 giorni in carcere per Patrick Zaki #PatrickZaki -