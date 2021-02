Nelle Marche 3.200 imprese a rischio default (Di martedì 2 febbraio 2021) ANCONA – Artigiano e Pmi, nelle Marche a rischio default 3.200 imprese nel 2021 (di cui 1.100 a causa delle restrizioni dovute al Covid). È quanto emerge dall’Osservatorio ‘Trend Marche’, realizzato da Cna e Confartigianato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, presentato questa mattina a palazzo Raffaello insieme al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e al suo vice, Mirco Carloni. Nel 2020 il sistema produttivo regionale ha perso 1.188 attività: -577 in agricoltura, -558 nel commercio, -296 nel manifatturiero e -548 nell’artigianato. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) ANCONA – Artigiano e Pmi, nelle Marche a rischio default 3.200 imprese nel 2021 (di cui 1.100 a causa delle restrizioni dovute al Covid). È quanto emerge dall’Osservatorio ‘Trend Marche’, realizzato da Cna e Confartigianato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, presentato questa mattina a palazzo Raffaello insieme al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e al suo vice, Mirco Carloni. Nel 2020 il sistema produttivo regionale ha perso 1.188 attività: -577 in agricoltura, -558 nel commercio, -296 nel manifatturiero e -548 nell’artigianato.

ferrazza : Nelle Marche - a guida Fratelli d'Italia - si vuole sospendere la pillola abortiva. Motivazione: 'In Italia non si… - lauraboldrini : In #Polonia divieto quasi totale di #aborto. Nelle #Marche boicottata la RU486. Questo è l'obiettivo della destr… - FlorentinaTapuc : Covid Marche aggiornamenti del 2 febbraio: sono 333 i postivi nelle ultime 24 ore - ClaudioMancin18 : @ASparaciari Sarà un caso, ma (grazie alla #Tesei) è stato un mese in Umbria...risultato? Da zona gialla ad arancio… - LorenzoOlivier : RT @Moonlightshad1: L’ospedale in Fiera come quello nelle Marche sono stati solo mirabolanti operazioni di propaganda costate un mucchio di… -