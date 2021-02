“Mi dispiace, ma devi abbandonare la casa”. GF Vip, un altro vip eliminato. Lacrime in studio (Di martedì 2 febbraio 2021) Durante l’ultima puntata del GF Vip 5 si è innanzitutto parlato dei problemi che sono nati in questi giorni tra Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I primi due sono convinti del fatto che la 27enne non sia del tutto sincera. In particolare, l’influencer l’ha definita “parac..a”. È arrivato poi il momento di parlare della polemica che in questi giorni è scoppiata sul web, dove i telespettatori hanno chiesto la squalifica di Alda D’Eusanio. A prendere la decisione sul futuro dell’opinionista è stato il pubblico, attraverso un televoto flash. La gieffina è stata salvata, ma sul web è scoppiata la polemica. Signorini non ha potuto non parlare con Andrea Zenga, che la scorsa settimana ha avuto modo di avere proprio nella casa un confronto con suo padre Walter. Questa volta, il gieffino ha potuto incontrare suo fratello Nicolò, con cui ha un rapporto molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Durante l’ultima puntata del GF Vip 5 si è innanzitutto parlato dei problemi che sono nati in questi giorni tra Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I primi due sono convinti del fatto che la 27enne non sia del tutto sincera. In particolare, l’influencer l’ha definita “parac..a”. È arrivato poi il momento di parlare della polemica che in questi giorni è scoppiata sul web, dove i telespettatori hanno chiesto la squalifica di Alda D’Eusanio. A prendere la decisione sul futuro dell’opinionista è stato il pubblico, attraverso un televoto flash. La gieffina è stata salvata, ma sul web è scoppiata la polemica. Signorini non ha potuto non parlare con Andrea Zenga, che la scorsa settimana ha avuto modo di avere proprio nellaun confronto con suo padre Walter. Questa volta, il gieffino ha potuto incontrare suo fratello Nicolò, con cui ha un rapporto molto ...

elenaprimudaja : @giudiiiiiiiii In pratica, anche se sei giallo, devi comportarti come se fosse rosso A questi gli dispiace che sia giallo, punto. - culture_more : RT @KamasDg: Lottare con le armi degli altri? Mi dispiace Non fa per me Perché devi dividere e moltiplicare E io non riesco a fare a m… - BrentaniEmilio : RT @KamasDg: Lottare con le armi degli altri? Mi dispiace Non fa per me Perché devi dividere e moltiplicare E io non riesco a fare a m… - Giusydeluca12 : @f4keassb1tch Amo mi dispiace ma devi aspettare 1 marzo ciauuuu #prelemi - ilva87161350 : RT @KamasDg: Lottare con le armi degli altri? Mi dispiace Non fa per me Perché devi dividere e moltiplicare E io non riesco a fare a m… -

Ultime Notizie dalla rete : dispiace devi Qual è il metodo corretto per fare delle scuse efficaci?

Dire "mi dispiace" ha scarso effetto. Pensa un po' al significato di rimpianto. Cosa intendi quando ... Questo è esattamente ciò che devi dire chiaramente all'altra persona: Se tornassi nel passato, non ...

Walter Zenga dalla D'Urso e il figlio si dispera al GF Vip: 'E' venuto da me solo perché sono in tv'

...cercato e che ha sofferto passa in secondo piano perché io vengo in un programma televisivo e devi ... all'apparenza glaciale, dice: 'Quando Andrea uscirà da lì certamente lo chiamerò, ma mi dispiace ...

"Mi dispiace, ma devi abbandonare la casa". GF Vip, un altro vip eliminato Caffeina Magazine Dire "mi" ha scarso effetto. Pensa un po' al significato di rimpianto. Cosa intendi quando ... Questo è esattamente ciò chedire chiaramente all'altra persona: Se tornassi nel passato, non ......cercato e che ha sofferto passa in secondo piano perché io vengo in un programma televisivo e... all'apparenza glaciale, dice: 'Quando Andrea uscirà da lì certamente lo chiamerò, ma mi...