Mentana contro Speranza: "La gente vuole vivere, non ci vuole uno psicologo per capirlo" (Di martedì 2 febbraio 2021) Assembramenti: "Ci risiamo" con la colpevolizzazione degli italiani. Enrico Mentana si scatena con i "decisori", con il ministro Speranza in particolare. Gli assembramenti avvenuti nelle regioni in zona gialla hanno subito innescato le ire di politici e virologi pronti a scaricare la responsabilità dei contagi su tutti . E invece, le nuove regole firmate dal ministro della Salute Speranza in primis parlano chiaro. Il direttore del Tg La7 è chiaro. Prima allentano le regole contro il coronavirus, poi si lamentano. "Ci risiamo: avendo le autorità annunciato che da oggi gran parte dell'Italia sarebbe tornata in giallo, ieri in tanti sono usciti a passeggiare in centro, in ogni comune grande o piccolo. E sono fioccate immediate le proteste e le parole d'allarme e preoccupazione per gli assembramenti e i ...

