Mattarella “Serve un governo di alto profilo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Avverto il dovere di rivolgere un ulteriore appello alle forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano fiducia a un governo di alto profilo con nessuna formula politica”. Lo ha detto il Capo dello Stato, al termine del colloquio con il presidente della Camera, Roberto Fico. mgg/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Avverto il dovere di rivolgere un ulteriore appello alle forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano fiducia a undicon nessuna formula politica”. Lo ha detto il Capo dello Stato, al termine del colloquio con il presidente della Camera, Roberto Fico. mgg/red su Il Corriere della Città.

