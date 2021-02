Malpensa, Airport Handling e Beta Trans siglano accordo per servizi cargo integrati (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Airport Handling, joint venture italiana di dnata (Gruppo Emirates) e principale fornitore di servizi aerei negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, ha siglato una partnership strategica con Beta Trans, fornitore leader di servizi merci, per offrire una gamma completa di servizi cargo integrati ai clienti operanti sull’Aeroporto di Milano Malpensa. L’offerta congiunta delle due società comprende servizi di elevata qualità relativi alle attività di rampa, di movimentazione merci, di magazzinaggio e di road feeder. La partnership porterò ad una integrazione dei processi operativi e delle finzioni delle due società, concretizzandosi in uno “sportello unico” per i ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –, joint venture italiana di dnata (Gruppo Emirates) e principale fornitore diaerei negli aeroporti di Milanoe Linate, ha siglato una partnership strategica con, fornitore leader dimerci, per offrire una gamma completa diai clienti operanti sull’Aeroporto di Milano. L’offerta congiunta delle due società comprendedi elevata qualità relativi alle attività di rampa, di movimentazione merci, di magazzinaggio e di road feeder. La partnership porterò ad una integrazione dei processi operativi e delle finzioni delle due società, concretizzandosi in uno “sportello unico” per i ...

