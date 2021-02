La Sardegna resta in zona arancione (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Tar ha respinto il ricorso presentato dai legali della Giunta che avevano contestato l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza Leggi su today (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Tar ha respinto il ricorso presentato dai legali della Giunta che avevano contestato l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza

