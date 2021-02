Italia-Francia, ATP Cup: orari, tv, programma, streaming, ordine incontri 3 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la sfida contro l’Austria, l’Italia è già concentrata sulla prossima sfida di ATP Cup contro la Francia. I transalpini possono contare su una buonissima formazione ma gli azzurri non partono sicuramente sfavoriti. Come di consueto saranno Matteo Berrettini e Fabio Fognini i perni della nostra nazionale che scenderanno in campo per i singolari, nel doppio dovrebbero essere impegnati Simone Bolelli e di Andrea Vavassori. Ad aprire il programma, a mezzanotte, la sfida tra il tennista di Arma di Taggia e Benoit Paire. Per il transalpino si tratta della prima partita del 2021, bisognerà quindi capire quale sia il suo stato di forma. I precedenti raccontano di un match molto equilibrato con tre successi del francese e due dell’azzurro in cinque partite, anche se l’ultima risale agli Australian Open del 2017. Nella seconda sfida ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la sfida contro l’Austria, l’è già concentrata sulla prossima sfida di ATP Cup contro la. I transalpini possono contare su una buonissima formazione ma gli azzurri non partono sicuramente sfavoriti. Come di consueto saranno Matteo Berrettini e Fabio Fognini i perni della nostra nazionale che scenderanno in campo per i singolari, nel doppio dovrebbero essere impegnati Simone Bolelli e di Andrea Vavassori. Ad aprire il, a mezzanotte, la sfida tra il tennista di Arma di Taggia e Benoit Paire. Per il transalpino si tratta della prima partita del 2021, bisognerà quindi capire quale sia il suo stato di forma. I precedenti raccontano di un match molto equilibrato con tre successi del francese e due dell’azzurro in cinque partite, anche se l’ultima risale agli Australian Open del 2017. Nella seconda sfida ...

