Il Telegraph | “L’Inghilterra sarà il primo Paese a limitare i colpi di testa in allenamento”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 febbraio 2021) Gli organi di governo del calcio inglese si stanno preparando a fare delilformalmente idiin, non solo nelle scuole calcio. Rilasciando nuove linee guida per gli allenatori, come parte di una strategia ad ampio raggio per affrontare la crisi della demenza dovuta ai traumi alla. In un’intervista al Daily, Charlotte Cowie, capo della medicina della Federcalcio, ha affermato che sono state approntate nuove linee guida per quegli allenatori che continuano a svolgere sessioni di sisuidiprolungate in modo “inappropriato”. Il mantraridurre questo tipo di esercizi ...