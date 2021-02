Il cancro uccide l’ex bambino prodigio: dal sogno al declino (Di martedì 2 febbraio 2021) Morto Dustn Diamond, l’ex bambino prodigio era diventato famoso con il ruolo di Screec nella serie cult Baysde School. Si è spento all’età di 44 ann Dustin Damond, attore e co-stare della serie cult degli anni Novanta, Bayside School. Ricoverato da tre settimane a causa d un tumore ai polmoni al quarto stadio. Dopo un senso generale di malessere il noto attore aveva deciso di recarsi in ospedale, qui la terribile diagnosi, arrivata purtroppo troppo tardi, per lui non c’è stato più niente da fare. LEGGI ANCHE>>>Simpson in lutto, addio allo scrittore protagonista di un episodio LEGGI ANCHE>>>Matilde Gioli, il lutto del papà e la dedica incisa sulla pelle Lutto nel mondo della Tv, è morto Dustin Diamond Diamon è nato a San Jose l 7 gennaio del 1977, suo padre era un insegnante di elettronica digtale ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) Morto Dustn Diamond,era diventato famoso con il ruolo di Screec nella serie cult Baysde School. Si è spento all’età di 44 ann Dustin Damond, attore e co-stare della serie cult degli anni Novanta, Bayside School. Ricoverato da tre settimane a causa d un tumore ai polmoni al quarto stadio. Dopo un senso generale di malessere il noto attore aveva deciso di recarsi in ospedale, qui la terribile diagnosi, arrivata purtroppo troppo tardi, per lui non c’è stato più niente da fare. LEGGI ANCHE>>>Simpson in lutto, addio allo scrittore protagonista di un episodio LEGGI ANCHE>>>Matilde Gioli, il lutto del papà e la dedica incisa sulla pelle Lutto nel mondo della Tv, è morto Dustin Diamond Diamon è nato a San Jose l 7 gennaio del 1977, suo padre era un insegnante di elettronica digtale ...

