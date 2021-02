GF Vip, Ruta confessa di aver avuto un flirt con Francesco Baccini e Pupo lascia lo studio (Di martedì 2 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta confessa di aver avuto un flirt con il cantautore Francesco Baccini a Sanremo Maria Teresa Ruta è una donna tutta da scoprire. Come è noto, la scorsa settimana al GF Vip 5, la conduttrice e giornalista ha dichiarato di essere stata corteggiata da Alain Delon, noto attore francese e il principe Alberto di Monaco. flirt che sono usciti anche sulle copertine dei giornali all’epoca. Nella puntata di lunedì 1 febbraio del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha spinto Maria Teresa a dire qualcosa in più riguardo la sua vita sentimentale. “Ci sono cose che non posso dire” ha dichiarato la gieffina, confidando di aver visto il suo nome accanto a quello di numerosi personaggi importanti con i quali ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 2 febbraio 2021) Maria Teresadiuncon il cantautorea Sanremo Maria Teresaè una donna tutta da scoprire. Come è noto, la scorsa settimana al GF Vip 5, la conduttrice e giornalista ha dichiarato di essere stata corteggiata da Alain Delon, noto attore francese e il principe Alberto di Monaco.che sono usciti anche sulle copertine dei giornali all’epoca. Nella puntata di lunedì 1 febbraio del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha spinto Maria Teresa a dire qualcosa in più riguardo la sua vita sentimentale. “Ci sono cose che non posso dire” ha dichiarato la gieffina, confidando divisto il suo nome accanto a quello di numerosi personaggi importanti con i quali ...

