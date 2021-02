Gf Vip, Dayane Mello in bagno trova qualcosa di incredibile: 'Ho infilato le mani dentro e l'ho preso...'. Concorrenti increduli (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dayane Mello in bagno trova qualcosa di incredibile: ' Ho infilato le mani dentro e l'ho preso... '. Pochi minuti fa, durante la cena, la modella brasiliana ha raccontato di aver compiuto un gesto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 febbraio 2021)indi: ' Holee l'ho... '. Pochi minuti fa, durante la cena, la modella brasiliana ha raccontato di aver compiuto un gesto ...

GrandeFratello : I Vip iniziano a nutrire dei dubbi sul comportamento di Maria Teresa: “Si mette troppo in mezzo, deve sempre essere… - EireenViolet : RT @EireenViolet: GF Vip,i pronostici sul vincitore: DAYANE e Tommy favoriti. Trionfo di DAY a quota 2.00, Tommy a 2.50.Dietro di loro PP a… - EireenViolet : RT @EireenViolet: GFVip, DAY:'Stefania e Maria T cercano di andare d'accordo per far finta!' 'MT dice certe frasi per mettere in difficoltà… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga è il sogno hot di Dayane Mello che confessa: 'Facevamo l'amore e tu piangevi' |… - Smile_Isa7 : chiedo ai fan di Tommaso, Dayane etc: esistono i BOT anche in un sondaggio?? #prelemi -