GF Vip | Alda D’Eusanio e le Dure Parole su Maria De Filippi!

(Di martedì 2 febbraio 2021) È di nuovo polemica su. Dopo essere stata graziata per il termine inappropriato di qualche giorno fa, eccola nuovamente protagonista di uno strafalcione. La concorrente infatti, ha fatto una dichiarazione inopportuna su una delle conduttrici televisive italiane più amate. Scopriamo insieme i dettagli!è appena entrata al Grande Fratello Vip e già ne ha combinate – o forse sarebbe meglio scrivere “dette” – delle belle. La giornalista infatti sta continuando a fare parlare di sé. Dopo lo scivolone di qualche giorno fa, quando durante la festa persiana ha usato un termine inappropriato, ne ha combinata un’altra. La concorrente, è stata graziata nella scorsa puntata per la parola fuori luogo, grazie al pubblico che ha deciso di assolverla e di farla rimanere nel reality. Un epilogo che sta ...

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - infoitcultura : GF Vip, Alda D’Eusanio contro Maria De Filippi: “E’ una che vive dentro la televisione” - MondoTV241 : Cosa ne pensate delle parole di Alda D'Eusanio? #gfvip #aldadeusanio #mariadefilippi #grandefratellovip - LadyNews_ : #GFVip 5, #AldaDEusanio graziata dal televoto: #MarioBalotelli deluso e triste sui social - zazoomblog : GF Vip Stefano Bettarini contro Signorini su Alda D’Eusanio: “Non sei coerente” - #Stefano #Bettarini #contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alda

L'ex calciatore, squalificato dopo soli tre giorni dal GFper una presunta bestemmia, continua ad avere il dente avvelenato contro Signorini. Dopo la mancata 'cacciata' diD'Eusanio per aver ...Al GFD'Eusanio sferra il suo attacco. Telecamere censurano, ma si è sentito tuttoGF Vip, Filippo Nardi dice la sua sul televoto per Alda D’Eusanio: “Poveri veramente”. Alda D’Eusanio è entrata nella Casa più spiata d’Italia venerdì 29 gennaio e ha già dovuto fare i conti con un pr ...La nuova concorrente del Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio, ha scampato per poco la squalifica. La giornalista, però, ne ha detto un'altra delle sue ...